«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Реал Сосьедад» в 20-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: первый гол — «Валенсия» за 2.31.

«Валенсия» сыграет против «Реала Сосьедад». В этом матче, к сожалению для «Валенсии», не сможет сыграть новичок Умар Садик, пришедший как раз из «Реала Сосьедад». Дело в том, что по контрактному договору арендованный «Валенсией» игрок не может играть против команды, которой он принадлежит, если только валенсийцы не заплатят штраф в размере € 300 тыс. «Валенсия», разумеется, этого делать не будет. Умар Садик уже отметился забитым мячом за «Валенсию» в кубковом матче, «Валенсия» прошла дальше в четвертьфинал, как и «Реал Сосьедад». И вот они встречаются друг с другом в чемпионате.

У «Валенсии» на два дня отдыха было больше, и, соответственно, она должна быть посвежее, плюс играет дома. «Валенсия» играет в качестве команды, замыкающей турнирную таблицу. С Корбераном неплохо «Валенсия» смотрелась против «Реала», да и в следующем матче против «Севильи» была очень близка к победе, пропустила в концовке, как и против «Реала». И в кубковом матче «Валенсия» хорошо сыграла. Я думаю, что и настрой на домашний матч против «Сосьедада» будет соответствующим.

Да, «Реал Сосьедад» мало пропускает, в чемпионате вообще там серия из нескольких матчей без пропущенных мячей. И если посмотреть на эту пару в качестве прогноза через призму цифр, то, например, в последних семи матчах только раз команды обменялись забитыми мячами. «Обе забьют — нет» тоже можно было бы на эту игру рассмотреть, но я выберу вариант с хорошим коэффициентом и вполне, как мне кажется, жизнеспособный. «Валенсия», играющая дома и отдыхавшая на два дня больше, имевшая на два дня больше подготовки к этой встрече, начнёт агрессивно, нагло и постарается забить первой. «Сосьедаду» не так-то просто забить, а если забьют, это будет большим подспорьем.

Поэтому мой прогноз – «1-й гол в матче забьёт «Валенсия» за 2.31», — приводит слова Генича «РБ Спорт».