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«Комо» — «Удинезе»: прогноз на матч чемпионата Италии

«Комо» — «Удинезе»: прогноз на матч чемпионата Италии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Комо» — «Удинезе».

Ставка: обе забьют за 1.94.

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«Комо» проиграл только два из семи предыдущих матчей Серии А: уступил «Интеру» (0:2) и воодушевлённому назначением Сержиу Консейсау «Милану» (1:2). Впрочем, «Удинезе» может похвастаться кое-чем получше: восстановился от тяжёлого повреждения и вовсю набирает форму чилиец Алексис Санчес. В кои-то веки лазарет «маленьких зебр» практически пуст. Пока нет новых травм, пользуются моментом. Забрались уже на 10-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Отрыв от «Комо» составляет семь очков.

В пяти предыдущих турах «Удинезе» уступил только однажды — лидирующему «Наполи» (1:3). Чудом спаслась от поражения «Аталанта» (0:0). Бергамаски были полностью разоружены. А «маленькие зебры» создали два голевых момента. Отличный шанс забить был у экс-защитника ЦСКА Яки Бийола. Он выиграл борьбу на втором этаже, но мяч попал прямо в удачно выбравшего позицию голкипера. Немного не повезло.

Реализация соперников оставляет желать лучшего (в среднем за матч в Серии А забивают по 1,1 гола). С другой стороны, на последнем отрезке сезона они более уверенно смотрятся в атаке и находят бреши даже в защите топ-клубов. И не стоит забывать, что их собственная оборона не славится надёжностью. «Комо» в среднем за встречу в чемпионате Италии пропускает 1,65 мяча, а «Удинезе» — 1,4. Возьмём ОЗ с коэффициентом 1.94.

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