«Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.95.

«Челси» заметно сбавил обороты. Если за восемь матчей в разных турнирах в период с 23 ноября по 19 декабря 2024 года лондонский клуб добыл восемь побед, то за шесть следующих встреч в период с 19 декабря по сегодняшний день победа была добыта всего одна. Случилось это в Кубке Англии со скромным «Моркамом» (5:0).

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне не радует совсем. Несмотря на удачный отрезок в конце декабря, клуб по-прежнему играет роль аутсайдера английской Премьер-лиги. Перед 22-м туром занимал 18-е место — непосредственно в зоне вылета.

В новом году «Вулвз» успели провести три встречи, и результаты не самые вдохновляющие. Победа в Кубке Англии над довольно скромным «Бристоль Сити» (2:1) едва ли перекроет разгромные поражения от «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл Юнайтед» с одинаковым счётом 0:3 в АПЛ. Есть у команды определённые проблемы, скажем так.

Чего же не отнять у «Челси», так это неплохую линию атаки. Больше лондонского клуба в чемпионате Англии забили только два участника. Да и прошлая очная встреча с «Вулверхэмптоном» завершилась в пользу лондонцев со счётом 6:2. С учётом всех вводных, логично ждать новую победу приблизительно со счётом 3:1.