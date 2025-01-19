«Реал» — «Лас-Пальмас»: прогноз Константина Генича на игру 20-го тура Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Реала» всухую за 2.00.

«Внушают ли доверие 5:2 от «Реала» в матче с «Сельтой» после 2:5 от «Барселоны»? Уверенности нет. «Реал» в последних двух встречах с «Лас-Пальмасом» не пропускал, выигрывал скромненько, аккуратненько, на классе. Я думаю, что нечто подобное мы должны увидеть и сейчас. Да, «Лас-Пальмас» — команда крепкая, с интересными исполнителями, но если учесть, что «Реал» играет дома, так ещё и пытается догнать «Атлетико» и не пропустить «Барселону», надо очень внимательно выступить в обороне.

Мой прогноз — победа «Реала» всухую за коэффициент 2.00», — приводит слова Генича «РБ Спорт».