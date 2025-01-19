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«Ипсвич» — «Манчестер Сити»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата Англии

«Ипсвич» — «Манчестер Сити»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата Англии
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ипсвич» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» и тотал больше 2.5 за 1.77.

«19 января в 22-м туре АПЛ сойдутся «Ипсвич» и «Манчестер Сити». Хозяева поля вместе с «Вулверхэмптоном» и «Лестером» являются теми командами, которые будут решать между собой — кто же останется в АПЛ? Три команды, а место одно. Будет интересно. С «Саутгемптоном», который сейчас идёт на последнем месте, всё понятно. Они уже «трупы». А «Эвертон» точно оторвётся от этой тройки. Я так думаю.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теперь к матчу. В этой игре, к сожалению, для болельщиков клуба даже одно очко «Ипсвич» не сможет заработать. «Ман Сити» всё же на голову сильнее и по составу, и по результатам. Вроде бы выходит он из того тяжёлого состояния, когда ничего не получалось. И мне кажется, что «Ман Сити» просто разорвёт соперника в клочья.

Гости потихонечку приходят в себя, они уже шестые. И от третьего места, на котором располагается «Ноттингем Форест», всего лишь шесть очков. «Сити» сейчас вспомнит матч первого круга, когда он обыграл «Ипсвич» 4:1, и так же с разницей в два-три мяча одержит победу. А Холанд на радостях от переподписания контракта ещё на пять лет забьёт один, а может, и не один.

Поэтому — победа «Сити» и тотал больше 2.5. Ну и можно подумать про гол Холанда. Я, как вы понимаете, всё же склоняюсь к тому, что «Сити» победит и будет тотал матча больше 2.5 голов», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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