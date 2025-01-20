«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата» на матч в Уфе

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард».

Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 2.30.

После новогоднего перерыва «Салават Юлаев» утратил стабильность: одержал только две победы, в обоих случаях обыграл располагающийся вне зоны выхода в плей-офф «Нефтехимик». На днях подопечные Виктора Козлова разгромно уступили дома «Автомобилисту» (1:4). Опять не реализовали большинство и пропустили в неравных составах. Спецбригадам — двойка.

Омичи подходят с шестиматчевой победной серией. На днях разгромили ЦСКА и не пропустили (4:0). Рид Буше, ясное дело, в порядке, но дело не только в нём: нижние звенья прибавили, конкуренция за место в основе повысилась. А уж с каким «Авангард» играет рвением и нацеленностью на результат…

«Салават Юлаев» в январе такого не показывает. Пока Виктор Козлов найдёт способ устранить проблемы, уже регулярный чемпионат может подойти к концу. Предлагаем заключить пари на итоговую победу гостей. «Ястребы» проиграли всего лишь 3 из 14 предыдущих матчей. А коэффициент на итоговый успех омичей составляет аж 2.30! Всякое может случиться, но вообще — надо проверять.