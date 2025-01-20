«Торпедо» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч в Нижнем Новгороде

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.30.

«Торпедо» определённо проваливает сезон, на внутренней кухне появилась разобщённость. С 26 ноября подопечные Профессора добыли только пять побед. Практически все одержаны над представителями нижней части сводной таблицы КХЛ. Автозаводцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от идущего следом «Куньлуня» составляет четыре очка, но у «Ред Стар» значительно лучше результаты на последнем отрезке сезона.

Последнюю очную встречу подопечные Игоря Ларионова выиграли со счётом 6:0. И это не плюсик в копилку. Москвичи нацелены взять реванш за крупное поражение. В последнее время они и так потеряли много очков: четыре победы против шести поражений.

Причина спада красно-белых кроется в трудном календаре. Много матчей с представителями топ-7 обеих конференций. И практически все на выезде. На льду домашней арены на днях подопечные Алексея Жамнова всухую победили «Куньлунь» (2:0). Предлагаем проверить лобовую победу гостей. На итоговую коэффициент низковат — 1.73.

«Торпедо» является понятным соперником для «Спартака». Красно-белые проиграли только две из восьми предыдущих официальных очных встреч. Родные стены никакого преимущества нижегородцам не дают. Они проиграли 16 из 23 домашних матчей (11 — в основное время), что является одним из худших показателей в лиге.