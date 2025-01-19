«Ипсвич» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч 22-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ипсвич» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.91.

«19 января «Ипсвич» и «Манчестер Сити» сыграют в 22-м туре чемпионата Англии. «Горожане» уже давно вышли из кризиса, идут на серии без проигрышей. Думаю, тут клуб не позволит себе потерять очки.

Уже в пяти матчах кряду не проигрывает «Ман Сити». Да, кажется, что это для него вообще не достижение. Но ещё не так давно клуб находился в кризисе, почти только уступал и терял очки. По сути, из-за этого подопечные Гвардиолы уже, скорее всего, проиграли борьбу за чемпионство в АПЛ.

Пока что в таблице «Сити» идёт не так низко, всё ещё находится в топ-6. С 35 очками он располагается на шестой строчке. Отставание от соперников выше не такое большое, в ближайшее время его можно отыграть. Правда, и преследователи не имеют большого разрыва с «горожанами», так что расслабляться пока некогда.

До прошлого тура команда Гвардиолы шла на небольшой серии побед из трёх матчей. За этот период она дважды в АПЛ обыграла «Лестер» (2:0) и «Вест Хэм» (4:1), а также разгромила «Солфорд» в Кубке Англии (8:0). Но вот в прошлом туре АПЛ у «Сити» возникли проблемы уже с более сильным и сыгранным «Брентфордом» — 2:2 по итогу.

Если смотреть на последние матчи «Ипсвича», кажется, что он находится примерно на уровне нынешнего «Ман Сити». У клуба всего один проигрыш в четырёх матчах. Более того, в АПЛ подопечным Маккенны недавно удалось не проиграть довольно крепким командам, которые стоят высоко в таблице, – 2:0 с «Челси» и 2:2 с «Фулхэмом». 3:0 с «Бристоль Роверс» в Кубке Англии уже были ожидаемы.

Но в последнем туре «Ипсвич» всё-таки проиграл – 0:2 от «Брайтона». Ну и конечно, если рассматривать более длинную дистанцию, то на ней у клуба было намного больше неудач, чем успехов. Так что тут они с «Ман Сити» несравнимы. В таблице команда Маккенны всё ещё идёт низко, борется за выживание – 18-е место с 16 очками.

Думаю, у гостей тут не должно возникнуть много проблем. Да, они всё ещё понемногу приходят в себя после кризиса, набираются уверенности. Но всё равно «горожане» намного сильнее нынешнего «Ипсвича». Ставлю на выигрыш «Ман Сити» с форой (-1.5) мяча с котировкой 1.91», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».