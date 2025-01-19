«Интер» — «Эмполи»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Эмполи».

Ставка: победа «Интера» и тотал больше 2.5 за 1.72.

«Интер» и «Эмполи» сыграют в 21-м туре Серии А. Миланцы в последнем туре потеряли очки с «Болоньей» дома — ничья 2:2. Соперник чуть больше даже владел мячом, чем «Интер», и даже перебил «Интер», имел преимущество по ударам. В общем, сложности у миланцев были, и они уступали в счёте, потом отыгрались и повели в счёте, но нужный результат не удержали. Думфрис и Димарко, крайние защитники, каждый выполнил результативное действия. Лаутаро забил, он хороший матч провёл. Но в итоге ничья. И «Интер», конечно, такой результат не устроил.

Сейчас в соперниках у хозяев поля «Эмполи», который второй раз в сезоне выдаёт пятиматчевую безвыигрышную серию. Тут серия ещё хуже, чем в конце прошлого года, потому что у «синих» в этих пяти матчах только одна ничья и четыре поражения. В последнем туре они проиграли «Лечче» 1:3. И в общем, конечно, с «Интером» «Эмполи» будет очень тяжело – он уже в двух очках от зоны вылета.

Естественно, «Интер» тут фаворит. Он второй матч подряд проводит дома. И я думаю, что после ничьей с «Болоньей» миланцы, конечно, должны реабилитироваться. Я возьму комбинированную ставку — победа «Интера» и тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1,72.

«Интер» — самая результативная команда чемпионата Италии, забившая 48 голов. Так что я думаю, что низовым матч получиться не должен. «Интер», я думаю, победит. Ну и кто знает, может быть, «Эмполи» забьёт. Это поможет тому, чтобы ставка зашла», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».