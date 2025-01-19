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«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 19 января

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 19 января
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.04.

«В 22-м туре чемпионата Англии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Тяжело тут однозначно назвать фаворита. Но всё же предпочтение отдам хозяевам поля. Тем более что они начали добиваться неплохих результатов.

Уже три удачные игры провёл «МЮ». Причём сперва он дважды не проиграл, по сути, сильнейшим командам Англии. Сперва в АПЛ подопечные Аморима поделили очки с «Ливерпулем» (2:2), показав конкурентное выступление. Затем «красные дьяволы» и вовсе выбили «Арсенал» из Кубка Англии, играя большую половину встречи вдесятером – 2:1.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На днях у «Юнайтед» в Премьер-лиге был уже соперник другого калибра – «Саутгемптон». Эта команда, в отличие от двух предыдущих, выступает слабо, ей грозит вылет из чемпионата. Но с ней нынешнему «МЮ» было тяжело. Было видно, что играть первым номером подопечным Аморима уже труднее, они терялись на поле, играли неуверенно. Итог – 0:1 в первом тайме. Но во второй половине клуб вернулся в игру, не без помощи Диалло, сделавшего хет-трик.

Примечательно, что у «Брайтона» похожая ситуация с последними матчами. Ещё недавно клуб шёл на серии без побед, часто терял очки. Но в двух последних встречах «чайки» начали выигрывать. Правда, соперники у них были слабее – 4:0 с «Норвичем» в Кубке Англии и 2:0 с «Ипсвичем» в АПЛ.

До этого часто вничью играл «Брайтон». Хотя тут стоит отметить, что несколько непростых соперников у него было – 2:2 с «Астон Виллой», 1:1 с «Арсеналом». В общем, уровень «чаек» остается достаточно высоким. В таблице они идут на девятом месте и всё ещё не так сильно отстают от топ-6. «МЮ» же до сих пор идёт ниже середины – 12-е место с 26 очками. «Красным дьяволам» надо выйти на серию побед, чтобы начать догонять противников выше.

Всё-таки ставлю на победу «Манчестер Юнайтед» – котировка 2.04», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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