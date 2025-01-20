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«Салават Юлаев» — «Авангард»: назван фаворит матча в Уфе

«Салават Юлаев» — «Авангард»: назван фаворит матча в Уфе
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20 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» примет «Авангард». Встреча пройдёт на стадионе «Уфа-Арена». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 2.18, что равно 44% вероятности.

Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.10 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.90 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Салават Юлаев» — «Авангард» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.46, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.51.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 10.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.20.

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