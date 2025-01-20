«Торпедо» — «Спартак»: букмекеры определили фаворита матча КХЛ

20 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» примет «Спартак». Встреча пройдёт на льду КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, что равно 42% вероятности.

Победа «Торпедо» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.95 (около 33% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.90 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Торпедо» — «Спартак» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.36. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.80.