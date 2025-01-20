Названы шансы «Челси» прервать неудачную серию в АПЛ

В понедельник, 20 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится матч «Челси» — «Вулверхэмптон», который закроет программу 22-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Безвыигрышная серия «Челси» в чемпионате Англии насчитывает пять матчей.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно равно 72% вероятности.

Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 7.80, вероятность менее 15%. Ничейный исход можно найти за 5.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Стэмфорд Бридж». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59. Наиболее вероятным же представляется счёт 2:1 в пользу хозяев.