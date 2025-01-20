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«Комо» — «Удинезе»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

«Комо» — «Удинезе»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии
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20 января в матче 21-го тура итальянской Серии А «Комо» примет «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Франческо Коссо.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Комо» предлагается с коэффициентом 2.22, что равно приблизительно 43% вероятности.

Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 3.70 — в районе 27%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30, что составляет примерно 30%.

В то же время аналитики считают, что матч «Комо» — «Удинезе» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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