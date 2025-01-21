«Аталанта» — «Штурм»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Аталанта» — «Штурм».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Аталанты» в первом тайме за 2.60.

Есть шанс продолжить наблюдать за Даниилом Худяковым. Российский вратарь уже отметился на групповом этапе Лиги чемпионов. Теперь его конкурент (который начинал сезон первым номером) залечил травму и вернулся в строй, но на зимних сборах Худяков играл больше, а пропускал — меньше. Его появление в стартовом составе более чем вероятно.

Вот только вряд ли австрийский клуб ждёт в Бергамо что-то хорошее. Дело в том, что «Штурм» не проводил официальных матчей с 11 декабря, так как чемпионат Австрии давно ушёл на паузу. Контрольные игры — дело полезное, но только не для подготовки к Лиге чемпионов. Вот и получается, что на стороне «Аталанты» серьёзное преимущество не только в классе, но и в тонусе.

Бергамаски вовсю сражаются за топ-8, а главное — давно не выигрывали. Уступили «Интеру» в Суперкубке, не смогли забить «Удинезе», затем сыграли вничью с «Ювентусом» и на выходных проиграли «Наполи». А тут — Лига чемпионов, слабый и давно не игравший соперник, своё поле. Надо выжимать из этой ситуации максимум! Мы бы выбирали между П1 (-2.5) за 2.44 и ИТБ 1.5 гола «Аталанты» в первом тайме за 2.60.