«Ливерпуль» — «Лилль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лилль».

Ставка: «Ливерпуль» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.90.

У «Лилля» крайне мало шансов избежать поражения в Ливерпуле. Мерсисайдцы выиграли все шесть матчей турнира. В трёх предыдущих одолели «Байер» (4:0), мадридский «Реал» (2:0) и «Жирону» (1:0). Ни одного пропущенного. В лучшем случае «доги» могут рассчитывать на то, что получится избежать разгромного поражения.

«Лилль» показывает приятный глазу выстроенный футбол с акцентом на оборону. Проиграл только четыре раза за сезон во всех турнирах. Однако есть одно «но»! Очень много ничьих (восемь в чемпионате Франции и две — в Лиге чемпионов). Причина банальна — нехватка ресурсов. «Доги» умудрились победить «Реал» (1:0) и «Атлетико» (3:1). Третьей громкой сенсации не предвидится. Мерсисайдцы слишком хороши.

Предлагаем взять П1 + ТМ 4.5 мяча с приятным коэффициентом 1.90. Избытка голов не ждём. Ни в одном из шести матчей Лиги чемпионов мерсисайдцы не забили больше четырёх мячей, но и сами пропустили всего лишь однажды. Здоровый прагматизм.