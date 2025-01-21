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«Бенфика» — «Барселона»: прогноз на матч в Лиссабоне

«Бенфика» — «Барселона»: прогноз на матч в Лиссабоне
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Бенфика» — «Барселона».

Ставка: «Бенфика» не проиграет за 1.94.

«Бенфика» проиграла только два из шести матчей Лиги чемпионов. Внимания заслуживают победы над мадридским «Атлетико» (4:0) и «Монако» (3:2). С подопечными Бруну Лаже шутки плохи. Лиссабонцы очень обидно потеряли очки с «Фейеноордом» (1:3) и «Болоньей» (0:0). Потому путёвка в плей-офф не гарантирована: 15-е место и сложный календарь. Дальше ждёт «Ювентус», так что с каталонцами нужно выжимать максимум.

«Барселона» застряла в терновых зарослях: выиграла лишь раз за восемь предыдущих туров Примеры, а также трижды сыграла вничью. Подопечные Ханс-Дитера Флика спустились на третью строчку в турнирной таблице. Сильно сбавил Роберт Левандовски. На международной арене показатели у каталонцев отличные: пять побед при одном поражении. Не исключено, что смена обстановки их взбодрит. Однако увезти из Лиссабона больше одного очка ли получится.

На фоне управленческого бардака в клубе каталонцы повторили клубный антирекорд времён Эрнесто Вальверде по серии матчей в чемпионате Испании с пропущенными мячами (девять встреч). Заключить пари на то, что «Бенфика» не проиграет «Барселоне», можно с коэффициентом 1.94. Успех в Суперкубке Испании, похоже, полностью утолил жажду побед сине-гранатовых на несколько недель вперёд.

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