Названы шансы «Ливерпуля» выиграть седьмой раз подряд в Лиге чемпионов

21 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Энфилд» в Ливерпуле местный «Ливерпуль» примет «Лилль». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Мерсисайдцы идут на серии из шести побед в турнире. Сделать ставку на успех «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.32, что приблизительно равно 74% вероятности.

Победа «Лилля» оценивается коэффициентом 8.70 — в районе 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10, что составляет около 15%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Лилль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.