«Бенфика» — «Барселона»: букмекеры оценили шансы в матче Лиги чемпионов

23 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Да Луш» в Лиссабоне местная «Бенфика» примет «Барселону». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 50% вероятности.

Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 3.50 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 22%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бенфика» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.