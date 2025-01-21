Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бенфика» — «Барселона»: букмекеры оценили шансы в матче Лиги чемпионов

«Бенфика» — «Барселона»: букмекеры оценили шансы в матче Лиги чемпионов
Комментарии

23 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Да Луш» в Лиссабоне местная «Бенфика» примет «Барселону». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«Бенфика» — «Барселона». Чемпионское похмелье
«Бенфика» — «Барселона». Чемпионское похмелье

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 50% вероятности.

Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 3.50 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 22%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бенфика» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «Лилль». Семь из семи!
«Ливерпуль» — «Лилль». Семь из семи!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android