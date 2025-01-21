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«Северсталь» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч в Череповце

21 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» примет ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, что равно 39% вероятности.

Победа ЦСКА по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.68 (около 36% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.90 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Северсталь» — ЦСКА получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.55.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 10.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.10.