«Слован» Братислава — «Штутгарт»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Слован» Братислава — «Штутгарт».

Ставка: победа «Штутгарта» и тотал меньше 4.5 гола за 1.90.

Две проблемные команды, находящиеся за пределами зоны плей-офф. Однако разница существенная. Со «Слованом» всё понятно: шесть поражений из шести возможных, ни одного очка, вдохновляющая (хе-хе) разница мячей 5:21. Потеряны даже теоретические шансы на попадание в топ-24. Задачи сугубо местечковые: зацепить хоть одно очко, чуть повысить призовые.

«Штутгарт» накопил семь очков, а это всего один балл до зоны плей-офф! Календарь не оставляет вариантов: в заключительном туре принимать «ПСЖ». Парижане сами находятся вне топ-24 и валять дурака не станут. Выход один — набирать максимум в Словакии. Желательно делать это с запасом, чтобы улучшить разницу голов. Пока всё весьма неплохо: 9 забитых при 12 пропущенных.

Строго говоря, немцы провалили только одну игру, не справившись с давлением трибун в Сербии. Поражения от «Реала» и «Аталанты» — это понятно и нормально. Со «Спартой» действовали гораздо лучше, подвела реализация. А «Ювентус» с «Янг Бойз» обыграли. Проблема одна: крупно выигрывать на заказ в гостях у соперника, который закроется на все пуговицы и будет терпеть, — далеко не самая простая задача. Одно неосторожное движение сильно усложнит задачу. Потому мощного дебюта не ждём.

Вырисовывается довольно натужная, трудовая победа «швабов». Что-то в духе 2:0. Всё же разница в качестве исполнителей и мотивации существенная, а провал в Белграде должен помочь сделать выводы. На П2 всухую дают 2.40 — отличная идея для одиночной ставки. Для экспресса мы предпочтём П2 + тотал меньше 4.5 гола за 1.90. Выноса тела тут быть не должно.