«Северсталь» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Северсталь» — ЦСКА.

Ставка: «Северсталь» победит за 2.50.

«Северсталь» на кураже: выиграла 10 из 14 предыдущих матчей в основное время. В Западной конференции график лучше только у одной команды — у лидирующего «Локомотива». Пока что череповчане занимают пятую строчку в турнирной таблице Запада, но отставание от ЦСКА сократилось уже до четырёх очков.

А вот у ЦСКА после новогоднего перерыва практически всё идёт не по плану: две победы (одна по итогам 60 минут, другая — в серии буллитов) при пяти поражениях в основное время. Болельщики крайне недовольны не столько результатами, хотя они тоже режут глаза, сколько невразумительной игрой и частыми провалами.

Победа на днях в матче с «Сибирью» (4:3 Б) была одержана на морально-волевых качествах. Илья Воробьёв отметил, что по ходу игры пришлось перепробовать всё, чтобы найти агрессию. Не должно было у его подопечных возникнуть таких больших трудностей с восьмой командой Восточной конференции, у которой своих проблем выше крыши.

После важных эмоциональных побед для армейцев в нестабильном состоянии характерно выдавать провальные выступления. Уже сколько раз было такое, что эмоции захлёстывали и приводили к ненужным удалениям, которые предопределяли исход? Не сосчитать. Предлагаем заключить пари на лобовую победу череповчан.

В Череповце «Северсталь» вынуждает соперников играть по своим правилам. Череповчане выиграли 16 из 24 матчей на своём льду в основное время. У ЦСКА только 13 побед на выезде, лишь семь из них одержаны в основное время. И этим всё сказано.