«Комо» — «Удинезе»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Комо» — «Удинезе».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.73.

«Комо» любит держать мяч и играть от себя. Даже с «Миланом» по владению не уступили. Средний процент владения в сезоне у команды Фабрегаса 54,4 (в топ-6 по этому показателю в лиге), средний процент точных передач — 84,7 (восьмой показатель).

«Удинезе» играет в более вертикальный футбол с меньшим владением (46%). В матче с «Комо» фриульцы будут играть на контратаках, скорее всего, а в защите постараются сыграть компактно. Думаю, закрывшись, «Удинезе» может создать «Комо» проблемы.

В четырёх последних матчах «Комо» из пяти проходил тотал меньше 2.5, у «Удинезе» — в двух последних матчах были нули. Я думаю, тенденция продолжится», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».