Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Лилль»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «Лилль»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
Комментарии

21 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Энфилд» в Ливерпуле «Ливерпуль» примет «Лилль». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «Лилль». Семь из семи!
«Ливерпуль» — «Лилль». Семь из семи!

Мерсисайдцы идут на серии из шести побед в турнире. Сделать ставку на успех «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.32, что приблизительно равно 74% вероятности.

Победа «Лилля» оценивается коэффициентом 8.70 — в районе 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10, что составляет около 15%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Лилль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Материалы по теме
«Бенфика» — «Барселона». Чемпионское похмелье
«Бенфика» — «Барселона». Чемпионское похмелье
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android