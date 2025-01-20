«Вильярреал» — «Мальорка»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Вильярреал» — «Мальорка».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«Вильярреал» примет дома «Мальорку» в 20-м туре чемпионата Испании. Сейчас они соседствуют в турнире. Но больше я всё-таки верю в успех хозяев поля.

На данный момент они являются соседями по таблице. Обе идут в топ-6, претендуют на еврокубки. Причём у них равное количество очков — по 30. Выше по дополнительным параметрам стоит «Вильярреал» — пятое место. «Мальорка» идёт шестой.

В целом по основным статистическим параметрам «Вильярреал» выступает лучше, поражений у него меньше, чем у соперника. Также забивал клуб больше «Мальорки» — 34 мяча против всего 19. Пропускала «жёлтая подлодка», правда, больше — 31 против 21.

В последних встречах соперники выдавали схожие результаты — чередовали проигрыши и победы с ничьими. Причём именно поражений у них было больше. В пяти турах «Вильярреал» трижды уступил примерно равным соперникам: 0:1 от «Реала Сосьедад», 1:2 от «Бетиса» и 0:2 — от «Атлетика». Набирал же очки коллектив в более простых встречах: 1:1 с «Райо Вальекано» и 5:2 — с «Леганесом».

«Мальорка» же имеет две победы за последнее время — 2:1 с «Жироной» и 1:0 — с «Хетафе». В остальных встречах клуб проигрывал. Дважды он за этот период уступил не в Ла Лиге. В Кубке Испании «Мальорка» вылетела от «Понтеведры» (0:3). Причём затем с таким же счётом она уступила уже более серьезному сопернику в Суперкубке — мадридскому «Реалу».

Я предположу, что соперники сыграют тут осторожно. Цена ошибки слишком высока — из топ-6 никто вылетать не собирается. Так что рисковать клубы не будут. Жду, что будет тотал меньше 2.5 гола за 1.80. Плюс такая ставка прошла в трёх из четырёх последних очных встреч», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».