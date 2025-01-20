«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард».

Ставка: ТБ 5 за 1.73.

«Был разговор о том, что в этом матче может вернуться Ткачев, хотя это маловероятно, но даже если такое случится, то он вряд ли будет на пике формы.

В свою очередь, «Авангард» «горячий» и на момент записи видео одержал пять побед подряд. Почему так случилось? Пришел тренер Ги Буше, который делает ставку на интенсив. Он требует, чтобы подопечные играли быстро, активно и динамично, а не ползали по льду, как сонные мухи. Сейчас скорости очень высокие и недавно, а именно 12 января, был очный матч и «Авангард» откровенно перебегал соперника, который после первого периода вел 2:0, но в итоге Уфа спеклась и уступила.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что в последних очных матчах «Салават Юлаев» чаще выигрывал у «Авангарда», но при новом тренере омичей выстоять не получилось. С учетом того что матч пройдет в Уфе, я бы не стал рисковать с победителем. Вроде бы и Уфа играет дома и знает, как обыгрывать омичей, но гости все же на кураже и не совсем понятно, кто может победить.

Пойдем через тотал, который вряд ли должен быть высоким. С обеих сторон хорошие вратари. С одной стороны, можно было бы пойти через тотал меньше и ждать мощную игру вратарей, но и это рискованно. Я бы лучше попробовал бы ТБ (5), с подстраховкой на случай 3:2, как они сыграли в прошлом матче. Думаю, что голы будут, но все же не слишком много», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».