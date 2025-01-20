«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Уфе

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (0) за 2.34.

«Этого матча я ждал особенно, потому что была информация о том, что именно к этой игре в состав омского «Авангарда» вернётся Владимир Ткачёв. Однако реальность оказалась другой, и возвращение состоится позже, но даже без этого — матч должен будет получиться интересным, ведь эти соперники редко заставляют скучать своих болельщиков. К тому же в 2025 году команды уже сыграли один раз в Омске, где «Авангард» сумел одержать волевую победу, превратив 0:2 не в свою пользу, в итоговые 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Вообще, команды сейчас в разных настроениях. Омичи непобедимы уже целых шесть матчей. Все игры в 2025 году подопечные Ги Буше забрали себе и сделали это довольно уверенно. Где-то было особенно трудно, где-то полегче. Матч с уфимцами был 12 января, и спустя неделю расстановка сил для меня не изменилась. Я вновь жду победу гостей.

У «Салавата Юлаева» в январе уже семь игр, в которых добыто всего лишь две победы — обе над «Нефтехимиком». Все другие пять матчей команда Виктора Козлова проиграла. Причём соперники все сильные и все из Восточной конференции. Проиграли в 2025 году «Сибири», «Ак Барсу», «Авангарду» и «Автомобилисту». В большинстве этих проигрышей команду из Республики Башкортостан подводила собственная дисциплина. Ненужные или необязательные удаления действительно мешают показывать другие результаты. Игра спецбригад тоже на спаде. Как бригад меньшинства, так и бригад большинства.

«Авангард» как команда сейчас в гораздо более благоприятной форме. Да, возможно, «Салавату» удастся выдать лучший матч в новом году, но гарантий на это нет никаких. Так что я выбираю гостей. Победу «Авангарда» с форой (0)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».