«Челси» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ 20 января

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.97.

«В 22-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Вулверхэмптоном». Обе команды чередовали разные результаты в последних матчах. Но всё равно я отдаю тут предпочтение хозяевам поля, которые проводят сезон намного лучше.

Даже если посмотреть на турнирное положение соперников, становится ясна разница между ними. «Челси» — полноценный участник борьбы за топ-4. Да, ещё не так давно он шёл даже в топ-2, преследуя «Ливерпуль». Но как только высоко забрался клуб в таблице, сразу же не выдержал напряжения и стал терять очки. Собственно, серия без побед в АПЛ сейчас всё ещё идёт у «синих» — пять матчей. Хотя до этого клуб, наоборот, шёл на серии выигрышей.

Единственная победа за последнее время была у команды Марески не в АПЛ, а в Кубке Англии — в игре с «Моркамом» из дивизиона рангом ниже (5:0). В чемпионате же «Челси» не справлялся с не такими уж грозными соперниками — 0:0 с «Эвертоном», 1:1 с «Кристал Пэлас», 2:2 с «Борнмутом», 1:2 с «Фулхэмом» и 0:2 — с «Ипсвичем».

Интересно, что статистика «Вулверхэмптона» за последнее время была чуть лучше. Да, в Кубке он тоже выиграл у слабого соперника — 2:1 с «Бристоль Сити». Но и в АПЛ не так давно клуб добивался успехов — 3:0 с «Лестером», 2:0 — с «Ман Юнайтед». Да даже 2:2 с «Тоттенхэмом» для нынешних «волков» — успех. Ведь сейчас клуб всё ещё идёт низко в турнире, на 16-м месте. От ближайшего соперника из зоны вылета «Вулвз» отрываются только по дополнительным параметрам.

В общем, я тут верю в «Челси». Причины последних неудач, скорее, носят психологический характер. В целом с составом всё хорошо. Так что серию неудач «синие» сейчас на своём поле должны прерывать.

Ставлю на победу «Челси» с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.97», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».