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«Торпедо» — «Спартак»: прогноз Андрея Юртаева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

«Торпедо» — «Спартак»: прогноз Андрея Юртаева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде
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Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.27.

«Обеим командам нужны победы. У них не всё очень стабильно в последнее время. Так как играют в Нижнем Новгороде, то сразу фаворитом является «Спартак», потому что домашние матчи для «Торпедо» пока не слишком удачные. На протяжении всего сезона такая беда, и дома уступили даже «Адмиралу». Казалось бы, такое сложно представить.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не очень понятно, что происходит с «Торпедо» на родном льду, но это проблема, и этим может воспользоваться «Спартак». Московский клуб грохнул СКА 5:0 и после этой встречи пребывает в какой-то эйфории. Вроде бы неплохие матчи были и с «Локомотивом», и с ЦСКА, но всё равно были поражения плюс травмы. Всё это немного прибило «Спартак».

Скорее всего, к встрече с «Торпедо» московский клуб должен уже стабилизировать свою игру. Надо уже приходить в себя. Но кризисное «Торпедо» плюс неудачная домашняя площадка — всё это сыграет на руку «Спартаку». В общем, поставлю на победу «Спартака» в основное время», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

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