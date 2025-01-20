«Нефтехимик» — «Металлург»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Нижнекамске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург».

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 1.88.

«Очень непростой график у чемпиона в середине января, ведь буквально 18 числа команда играла в Хабаровске, а 20-го января команду Андрея Разина ждет сложный матч в Нижнекамске. Помимо сложного положения хозяев, важным фактором станет акклиматизация и так называемый джетлаг. Об этом, как и в целом об этом матче — в тексте ниже.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Нефтехимика» в 2025 году было 6 матчей, в которых удалось одержать всего лишь одну победу. Было это 6 января в домашнем матче против «Сибири» в основное время. Та победа была важной, ведь помимо двух очков, она была добыта над конкурентом в борьбе за плей-офф. В Новосибирске 13 января команды встретились вновь и там нижнекамцам тоже удалось зацепить 1 очко, затащив встречу в дополнительное время. В общем-то на этом всё — больше очков в 2025 году не было. Как вы понимаете, такие результаты лишь увеличивают отставание от восьмерки команд, которые уже находятся в плей-офф. Попробовать победить «Металлург», который возвращается с тяжелого выезда — отличная возможность разжиться очками. Но даже такой «Металлург» — это крайне грозный соперник.

Чемпион на стыке декабря и января выдал серию из 9 побед подряд. Концовку выезда на Дальнем Востоке команда Андрея Разина смазала, дважды проиграв — «Адмиралу» проиграли 2:4, а «Амуру» 2:3 Б. Я уже писал о сложности логистики, но не учитывать этот факт при выборе ставки нельзя. Поэтому имейте ввиду.

Я всё равно думаю, что «Металлург» фаворит матча, но мне кажется, что «Нефтехимик» так просто не сдастся без боя, поэтому с учетом обстоятельств выбираю редкий для себя прогноз — «Нефтехимик» не проиграет в основное время», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».