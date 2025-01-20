Количество выплат выигрышей на кошелёк и карту ЦУПИС выросло в два раза в 2024 году

В 2024 году пользователи Единого ЦУПИС совершили более 8 млн транзакций — выводов выигрышей у букмекеров — на кошелёк и цифровую карту ЦУПИС. Это число выросло в два раза в сравнении с показателем 2023 года, сообщает Sportclan.

«Рекордные показатели Кошелька ЦУПИС за 2024 год подтверждают, что нам удаётся отвечать запросу 18 млн клиентов, которым в первую очередь необходима скорость переводов. Также они по достоинству оценили новый этап его развития – запуск цифровой карты. И сегодня Кошелёк ЦУПИС – это больше, чем платёжное решение: это и финансовая аналитика по всем операциям, и программа лояльности с повышенным кешбэком, и сервис самоконтроля «Ответственная игра». Всё это и многое другое закономерно подталкивает спортивных болельщиков всё чаще выбирать платёжные решения Единого ЦУПИС в качестве основных инструментов для получения выигрышей от букмекеров», – заявил коммерческий директор, член Правления Единого ЦУПИС Артём Сычёв.

Возможность выводить на цифровую карту появилась у пользователей Единого ЦУПИС в сентябре 2023 года. За последний квартал 2024 года цифра в сравнении с аналогичным периодом годичной давности выросла в четыре раза.