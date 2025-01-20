Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россияне выиграли лишь 10% судов у букмекеров в 2024 году

Россияне выиграли лишь 10% судов у букмекеров в 2024 году
Комментарии

Российские игроки на ставках смогли выиграть только 10% судов с букмекерскими компаниями в 2024 году, сообщает Sportclan. Всего в ушедшем году суды рассмотрели 72 дела с участием букмекеров и игроков на ставках, только семь раз решение было вынесено в пользу клиента компании.

Чаще всего россияне подавали в суд на букмекеров из-за невыплаты выигрыша по подозрению в мультиаккаунтинге и из-за конфликта источников информации при расчёте пари. С другой стороны, букмекеры обращались в суд из-за порчи имущества ППС, в частности, разбитых мониторов.

35 дел рассмотрели суды между букмекерскими компаниями и другими организациями. Здесь букмекеры выиграли 10 дел, что составляет 28,6% от общего количества.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android