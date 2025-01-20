Объём спама в электронной почте об онлайн-казино и лотереях в России вырос на 36%

Специалисты «Почты Mail» зафиксировали значительный рост спама, рекламирующего онлайн-казино и лотереи, в четвёртом квартале 2024 года. Такие сообщения составили более 36% от общего числа заблокированных ежедневно.

По словам руководителя направления антиспама «Почты Mail» Алексея Бруевича, мошенники активно используют легитимные образы и элементы доверия для привлечения пользователей. Одним из таких элементов выступают логотипы известных брендов.

Предложения по участию в лотереях и онлайн-казино лидируют в структуре спама (36%). За ними следуют рассылки с фейковыми инфопродуктами и мошенническими схемами (33%), а также письма с реферальными ссылками, имитирующие сообщения от банков и крупных компаний (31%).