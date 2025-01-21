«Монако» — «Астон Вилла»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Монако» — «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.95.

Новый год для «Монако» пока складывается, мягко говоря, не лучшим образом. С ходу проиграли «ПСЖ» (0:1) в матче за Суперкубок Франции, а в середине января вылетели из Кубка Франции, в 1/16 уступив по пенальти довольно скромному «Реймсу» (1:1, 1:3 пен.). В чемпионате Франции за два тура, которые успели состояться в 2025 году, монегаски набрали всего одно из шести возможных очков. До «ПСЖ» 15 очков. В общем, всё ясно.

«Астон Вилла», в свою очередь, никак не хочет сдуваться. В прошлом сезоне с Унаи Эмери добилась исторического выхода в Лигу чемпионов, а в этом полностью оправдывает это достижение. Снова претендует на место в топ-4 английской Премьер-лиги, так ещё и не вылезает из топ-8 Лиги чемпионов. При Эмери «Астон Вилла» рукаста, плечиста и, что важнее, с характером.

Вполне возможно, что «Монако» наберёт одно очко. Все неудачи в 2025 году у клуба случились на выезде, и возвращение домой может вдохновить. Однако на большее с сегодняшней «Астон Виллой» рассчитывать будет трудно. Поэтому предлагаем подумать над комбинированной ставкой «гости не проиграют и тотал больше 1.5 мяча».