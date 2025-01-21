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«Атлетико» Мадрид — «Байер»: прогноз «Чемпионата»

«Атлетико» Мадрид — «Байер»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Атлетико» Мадрид — «Байер».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.85.

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Хаби Алонсо, судя по всему, сумел избежать синдрома второго сезона. После трёх трофеев в прошлом сезоне коллектив претендует на все возможные в нынешнем. По крайней мере, он продолжает успешно выступать и на внутренней арене, и на внешней. Например, в той же Бундеслиге отставание от лидирующей «Баварии» составляет всего четыре очка.

Вместе с тем торопиться со ставкой на победу «Байера» в предстоящем матче не стоит. Мадридский «Атлетико» сыграет на своём поле, где очень хорош. Да и лететь, тратить силы и терять драгоценное время отдыха ему не нужно, в отличие от леверкуценцев. В данном случае можно проверить ставку на тотал меньше 2.5 мяча. Тем более что коэффициенты на неё вполне приемлемые.

«Байер» против двух последних топов, «Баварии» и «Интера», выступил очень рационально. Забил один мяч, а сам не пропустил. Кроме того, у него и по меркам Бундеслиги надёжная оборона — 24 пропущенных в 18 турах. «Атлетико» же уроки оборонительной игры точно не требуются. Так что здесь вполне может быть что-то вроде 0:0 или 1:0 в чью-то пользу по итогу.

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