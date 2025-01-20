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Прокофьев рассказал о возможной сделке по неймингу стадиона ФК «Краснодар» с букмекером

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев рассказал о возможном соглашении ФК «Краснодар» с букмекером Winline о нейминге стадиона.

«Это пока ещё не состоявшееся событие, но вероятность его высока. 13 декабря 2024-го в Краснодаре зарегистрировано ООО «Винлайн парк арена».

Владелец — Ринат Сафаров, ему принадлежит и ООО «МФЛ», включая товарный знак Медийной футбольной лиги, у которой титульный партнёр Winline.

В телеграм-каналах о ФК «Краснодар» активно обсуждают возможные изменения. Пока реакция на возможную смену нейминга стадиона негативная, но так на старте бывает почти всегда.

Мы уже видели букмекерский нейминг клубов («Пари НН»), букмекерский нейминг турниров (например, Фонбет Кубок России), а теперь можем увидеть букмекерский нейминг стадиона», — отметил Прокофьев специально для «Чемпионата».

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».