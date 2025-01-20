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Владимир Прокофьев оценил ущерб букмекеров от массового сбоя в Рунете

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» оценил ущерб, который нанёс индустрии массовый сбой в Рунете 14 января.

«Разумеется, он затронул и букмекерские компании. Продлился около 20 минут, сайты и приложения всех БК не работали, у меня открывался только «Леон». Затем всё пришло в норму, компании возобновили работу, проблемы оставались лишь у «Марафона».

Сколько денег потеряли БК из-за этого сбоя? Максимально грубый подсчёт без учёта активности в конкретные часы и насыщенности спортивными событиями выглядит примерно так:

◾️Сети не было ~ 20 минут — это 1/26 280 часть года;

◾️целевые отчисления за год ~ 33 млрд, сумма депозитов ~ 1650 млрд;

◾️выручка рынка ~ 25% от депозитов — 412,5 млрд;

◾️1/26 280 часть от выручки — 15,7 млн.

Для рынка это небольшая сумма, но всё равно приятного мало», — заметил Прокофьев.

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».