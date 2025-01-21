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«Монако» — «Астон Вилла»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

«Монако» — «Астон Вилла»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
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Во вторник, 21 января, на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» — «Астон Вилла». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 2.50 (40%), в то время как победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 2.85 (34%). Разница в вероятности составляет всего 5%. На ничью коэффициент находится в районе 3.70 (26%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Монако в предстоящем матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. На гол в каждом тайме дают 1.65.

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