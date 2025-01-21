Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Байер»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Байер»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 21 января, на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «Лилль». Семь из семи!
«Ливерпуль» — «Лилль». Семь из семи!

Букмекеры в своих прогнозах небольшое предпочтение отдают испанскому клубу. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.50 (около 40% вероятности), в то время как победа «Байера» оценивается коэффициентом 3.05 (32%). Разница в вероятности составляет всего 7%. На ничью коэффициент находится в районе 3.45 (28%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Испании не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Материалы по теме
«Бенфика» — «Барселона». Чемпионское похмелье
«Бенфика» — «Барселона». Чемпионское похмелье
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android