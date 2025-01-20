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Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 126 пройдёт 21 февраля на Красной поляне

Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 126 пройдёт 21 февраля на Красной поляне
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21 февраля на Красной поляне пройдёт турнир БЕТСИТИ Fight Nights 126. В главном бою вечера сойдутся Дмитрий Бикрёв и Гойти Дазаев. Соглавный бой — Александр Сарнавский против Адриано Мартинса. Победа Александра над Мартинсом может стать для него билетом к реваншу с чемпионом Ахмедом Алиевым. Но его соперник – единственный человек, когда-то победивший Ислама Махачева.

Также в рамках турнира встретятся Бабули Цолоев против Армена Торосяна. Полный кард станет известен позднее.

БЕТСИТИ Fight Nights 126 пройдёт в Сочи на RED Arena, начало первых боев — в 18:00 мск.

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