«Реал Мадрид» — «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Реал Мадрид» — «Зальцбург».

Ставка: «Реал» победит с форой (-2.5) за 1.75.

Мадридский «Реал» уступил трофей «Барселоне», проиграв в финале Суперкубка Испании со счётом 2:5, но в целом в январе выглядит внушительно. Сперва справился с «Валенсией» (2:1), затем вышел в четвертьфинал Кубка Испании, забив по пять мячей в двух матчах на прошлых стадиях (5:0 и 5:2), а на выходных разгромил на своём поле «Лас-Пальмас» (4:1). Голов много, машина завелась.

За шесть туров подопечные Карло Анчелотти набрали всего девять очков, что соответствует 20-му месту. Хорошо, что соперники остались вполне проходные. Во-первых, в своём относительно неконкурентном чемпионате Австрии «Зальцбург» находится на пятой строчке, отстав от лидера на 10 очков. Во-вторых, в двух прошлых турах общего этапа Лиги чемпионов проиграл с общим счётом 0:8. Три мяча получил от «ПСЖ», ещё пять — от «Байера». Более того, если бы не победа над «Фейеноордом» (3:1) в 4-м туре, команда так и осталась бы без очков и голов.

На таком фоне ждать сюрпризов от австрийцев на «Сантьяго Бернабеу» не приходится. Скорее всего, мадридский «Реал» одержит уверенную и закономерную победу. Не факт, что будет очень много голов, но голы будут. В качестве ставки можно выбрать «П1 и тотал больше 2.5 мяча» или Ф1 (-2.5). Счёт 3:0 выглядит логично.