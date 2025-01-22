«Фейеноорд» — «Бавария»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу «Фейеноорд» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

В предыдущих четырёх турах чемпионата Германии подопечные Венсана Компани победили «Лейпциг» (5:1), мёнхенгладбахскую «Боруссию» (1:0), «Хоффенхайм» (5:0) и «Вольфсбург» (3:2). И это на фоне проблем со здоровьем у Джамала Мусиалы. 14 голов за 360 минут, шикарная эффективность Гарри Кейна. А теперь — явно уступающий в классе оппонент в Лиге чемпионов.

У «Фейеноорда» результаты противоречивые. Далеко не без везения победил «Жирону» (3:2) и «Бенфику» (3:1). Также повезло сыграть вничью с переживающим трудные времена «Манчестер Сити» (3:3). Во всех трёх случаях «гордость Юга» скорее отскочила, чем недобрала. Соперники смотрелись лучше. А вот поражения от «Байера» (0:4) и «Зальцбурга» (1:3) закономерны.

«Фейеноорд» слишком многое позволяет соперникам у своих ворот. На любом уровне. В трёх предыдущих турах национального первенства уступил ПСВ из Эйндховена (0:3) и «Утрехту» (1:2), а также сыграл вничью с «Виллемом» (1:1). «Гордость Юга» опустилась на четвёртую строчку! Статистику выступлений «Фейеноорда» в Эредивизии не берём, ибо нет смысла. А вот матч за Суперкубок Нидерландов и показатели в Лиге чемпионов кое о чём да говорят. В семи играх «гордость Юга» пропустила целых 19 мячей. Всё предельно очевидно. Берём П2 + ТБ 2.5 мяча.