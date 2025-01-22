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«Милан» — «Жирона»: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Милан» — «Жирона»: прогноз на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу «Милан» — «Жирона».

Ставка: «Милан» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.22.

В предыдущих турах Лиги чемпионов «Милан» победил «Брюгге» (3:1), мадридский «Реал» (3:1), «Слован» (3:2) и «Црвену Звезду» (2:1). Харизматичный Сержиу Консейсау попробует вывести «россонери» сразу в 1/8 финала. Расположение в турнирной таблице рабочее, соперники удобные. Всё как доктор прописал.

Чисто теоретически «Жирона» сохраняет шансы на выход в плей-офф. А на деле… Каталонцы проиграли пять из шести матчей Лиги чемпионов. Достаточно мирного исхода с «Миланом» для того, чтобы досрочно лишиться возможности выйти в следующую стадию. Состояние команды вызывает вопросы. В предыдущем туре чемпионата Испании «Жирона» при беззубой игре уступила дома нестабильной «Севилье» (1:2), располагающейся на 10-м месте в турнирной таблице.

Главная сенсация прошлого сезона больше не радует громкими победами. Допускаем даже, что Мичел Санчес прибегнет к ротации. Рассчитывать в Лиге чемпионов каталонцам не на что, а так силы основного костяка могут пригодиться для поправки дел на внутренней арене. Там тоже не всё в порядке — занимают восьмое место. Миланцам победить важнее. Состав и атмосфера у них сейчас тоже лучше. Плюс своё поле. Предлагаем взять П1 + ТБ 2.5 мяча.

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