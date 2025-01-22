«Милан» — «Жирона»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

22 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Сан-Сиро» в Милане местный «Милан» примет «Жирону». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.48, что приблизительно равно 66% вероятности.

Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 7.30 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70, что составляет около 21%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Милан» — «Жирона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.