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«Фейеноорд» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч в Нидерландах

22 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме местный «Фейеноорд» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.46, что приблизительно равно 67% вероятности.

Победа «Фейеноорда» оценивается коэффициентом 6.80 — в районе 14%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, что составляет около 19%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Фейеноорд» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.