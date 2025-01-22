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Названы шансы «Арсенала» выиграть третий матч Лиги чемпионов подряд

Названы шансы «Арсенала» выиграть третий матч Лиги чемпионов подряд
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22 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне местный «Арсенал» примет загребское «Динамо».

Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Лондонцы идут на серии из двух побед в турнире.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.13, что приблизительно равно 87% вероятности.

Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 22.0 — в районе 4%. Ничейный исход можно найти в линии за 10.5, что составляет около 9%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Арсенал» — «Динамо» Загреб получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.38.

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