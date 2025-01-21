«Бенфика» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 8.00.

«Бенфика» и «Барселона» сойдутся в 7-м туре Лиги чемпионов. Каталонцы в последнее время выглядели очень неплохо. Так что думаю, у португальцев тут не так много шансов на успех.

На паузу в ЛЧ «Барселона» ушла в заслуженном статусе второго лучшего клуба в турнире. Она в таблице идёт на второй строчке с 15 очками. Хотя за два тура до конца группового раунда каталонцам ещё ничего не гарантировано. Ведь сразу шесть их преследователей имеют в активе на два очка меньше. Так что, проиграв сейчас, команда Флика рискует вылететь за пределы топ-8.

У «Бенфики» ситуация другая. С десятью баллами команда идёт на 15-м месте, вполне претендует на выход в 1/16 финала. Хотя разрыв с рядом клубов выше и ниже тоже минимален. Так что в последних двух турах в январе всё будет решаться.

Уже по позициям соперников в таблице очевидно, что этот розыгрыш ЛЧ они проводили по-разному. «Барселона» не лучшим образом стартовала, проиграла «Монако» (1:3). Но вот затем команда выдала серию из пяти побед. Только лидирующий «Ливерпуль» за этот период показал схожую статистику. В том числе подопечные Флика сумели одолеть «Баварию» (4:1) и «Боруссию» Дортмунд (3:2).

«Бенфика» же в активе имеет всего две победы в этой ЛЧ — 4:0 с «Атлетико» и 3:2 с «Монако». В общем-то, это сильные соперники. Только вот в других встречах португальцы уступили «Фейеноорду» (1:3) и «Баварии» (0:1), а также поделили очки с «Болоньей» (0:0).

Если рассматривать последние матчи соперников, то оба находятся в хорошей форме. Они идут на сериях без поражений. У «Барселоны» она длится дольше — пять встреч. Само собой, главное, что за этот период она обыграла мадридский «Реал» в финале Суперкубка (5:2). У «орлов» же в активе всего четыре виктории кряду. Причем у них тоже была важная кубковая победа — 2:1 над «Спортингом».

В целом игра явно будет интересная. Но предпочтение я отдаю «Барселоне». В Ла Лиге она испытывает определённые проблемы, уже не так велики у неё шансы на чемпионство. Так что выход напрямую в 1/8 финала ЛЧ был бы очень кстати для подопечных Флика», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».