«Атлетико» — «Байер»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Между командами всего одно очко, но целая пропасть по местам. «Байер» располагается на четвёртом месте, а мадридцы — 11-е. В последнем туре «Атлетико» прервал свою 15-матчевую победную серию, но можно было бы сыграть и вничью, если бы Гризманн реализовал пенальти. Любые серии рано или поздно заканчиваются, но нельзя не признать, что мадридцы хороши, правда, «Реал» подвинул их с первого места в Примере.

В любом случае дома «Атлетико» играет превосходно — ярко, агрессивно, нагло, чего не хватило в последнем матче с «Леганесом».

«Байер», в свою очередь, также в отличной форме. Патрик Шик забивает почти в каждом матче, есть Вирц. Исходя из нового формата Лиги чемпионов, «Атлетико» пока ближе к стыковым матчам, а «Байер» может пройти напрямую в плей-офф. Гостей вполне может устроить ничья, а вот мадридцам надо выигрывать, чтобы и «Байер» обойти, и попробовать зацепиться за топ-8, чтобы избежать стыковых матчей.

Веду к тому, что «Байер» редко когда уходит с поля без забитого мяча. Не очень верю в то, что «Атлетико» даже с его лучшей защитой в Ла Лиге не пропустит от «Байера». Мастерство игроков «Байера» как раз может позволить распечатать ворота Яна Облака. «Атлетико», в свою очередь, отлично используют пространство, и есть игроки, которые могут создать гол из ничего: Гризманн, Корреа.

На исход ставить не очень хочется, а вот вариант «обе забьют» выглядит интересно. Можно рассматривать тотал, но мне больше по душе мой вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».