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«Атлетико» — «Байер»: прогноз Вредного букмекера на игру общего этапа Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Байер»: прогноз Вредного букмекера на игру общего этапа Лиги чемпионов
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Эксперт в сфере беттинга Владимир Прокофьев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.46.

«Атлетико» максимально обидно прервал победную серию из 15 матчей. Команда Диего Симеоне в гостях проиграла «Леганесу», а Гризманн в концовке запорол пенальти. Надеюсь, Антуана больше не подпустят к «точке». Он смазал уже достаточно много.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В остальном «Атлетико» — максимально неудобная команда для «Байера». Коллектив Хаби Алонсо обожает открытый футбол, умеет закрываться, готов к разным стилям, комбинирует на скорости и хорош на флангах. Но «Атлетико» — лучший клуб мира, когда дело касается разрушения чужого футбола и нейтрализации сильных сторон оппонента. Считаю, что хозяева задушат немцев и выиграют. Кэф 2.46 хорош», — приводит слова Прокофьева «Ставка ТВ».

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