«Атлетико» — «Байер»: прогноз Вредного букмекера на игру общего этапа Лиги чемпионов

Эксперт в сфере беттинга Владимир Прокофьев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.46.

«Атлетико» максимально обидно прервал победную серию из 15 матчей. Команда Диего Симеоне в гостях проиграла «Леганесу», а Гризманн в концовке запорол пенальти. Надеюсь, Антуана больше не подпустят к «точке». Он смазал уже достаточно много.

В остальном «Атлетико» — максимально неудобная команда для «Байера». Коллектив Хаби Алонсо обожает открытый футбол, умеет закрываться, готов к разным стилям, комбинирует на скорости и хорош на флангах. Но «Атлетико» — лучший клуб мира, когда дело касается разрушения чужого футбола и нейтрализации сильных сторон оппонента. Считаю, что хозяева задушат немцев и выиграют. Кэф 2.46 хорош», — приводит слова Прокофьева «Ставка ТВ».