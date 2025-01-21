«Ливерпуль» — «Лилль»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лилль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.81.

«Ливерпуль» и «Лилль» встретятся в одном из самых интересных матчей 7-го тура Лиги чемпионов. Если не знать, как французы проводили прошлые туры еврокубка, может показаться, что ничего особенного в этой паре нет. Но, я думаю, нас ждёт интригующая встреча.

«Лилль» в этой Лиге чемпионов уже успел как следует «пошуметь». Уже даже сам факт нахождения клуба в топ-8 после шести туров может удивлять. Но важно ещё то, каких соперников ранее обыгрывали «доги» — 1:0 с «Реалом» Мадрид, 3:1 с «Атлетико», ещё была ничья с «Ювентусом» (1:1). В общем, «Лилль» точно можно назвать одним из открытий этого розыгрыша ЛЧ.

Ну а «Ливерпуль» ушёл на перерыв в еврокубке в статусе лидера таблицы и главного претендента на выход в плей-офф. Безупречно команда Слота провела шесть туров — 100% побед, 13 забитых голов и всего один пропущенный. Причём соперники были порой серьёзные у «красных», но они всё равно выигрывали — 3:1 с «Миланом», 4:0 с «Байером», 2:0 с «Реалом» Мадрид.

И если многие команды за этот почти месячный перерыв поменяли свой статус, начали выступать либо лучше, либо хуже, то у этих команд ситуация осталась примерно той же. «Ливерпуль» всё ещё лидирует в АПЛ, имеет отрыв от преследователей. Да, чуть чаще «красные» начали играть вничью, но всё равно в большинстве встреч они выигрывают.

У «Лилля» схожая ситуация. Команда с сентября не знает поражений, чередует ничьи и победы. В Лиге 1 она благодаря такой статистике закрепилась в еврокубковой зоне — сейчас идёт на третьем месте, пытаясь догнать «Марсель» с «ПСЖ».

Я жду тяжёлого испытания тут для «Ливерпуля». Как мы увидели в прошлых турах, «Лилль» не самый простой соперник в еврокубке. Но «красные» уже справлялись в этом сезоне со многими крепкими противниками. Уверен, три очка подопечные Слота наберут и сейчас», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».